Test pre Qatar 2022: Ghana ok, Svizzera male

Tesr pre Qatar 2022, un riassunto sulle amichevoli delle Nazionali impegnate al prossimo Mondiale. Le ultime

L’ultimo test pre Qatar 2022 ha visto il Ghana sconfiggere la Svizzera per 2-0. La gara si è disputata negli Emirati Arabi, di fronte a un pubblico di poche unità. Orario d’inizio ore 11, lo stesso che vedrà esordire i rossocrociati la prossima settimana con un’altra nazionale

africana, in un girone dove sono presenti anche Brasile e Serbia. La gara si è giocata su ritmi molto bassi. La temperatura elevata ha indotto a fare due cooling break, quello molto prima del tempo, allo scoccare dell’ora di gioco.

Nella prima frazione di gioco si è visto poco. Il secondo tempo, anche grazie ai nuovi ingressi, ha portato più brio e il Ghana è uscito fuori, crescendo notevolmente in possesso

palla, sicurezza e accelerazioni. Le due reti sono arrivate nel giro di 4 minuti. Al 70′ su azione d’angolo Salisu ha approfittato di un pasticcio della difesa svizzera (che nel passaggio da una linea a 4 a una a 3 nel secondo tempo ha tradito un po’ di scompensi). Al ’74 Semenyo ha messo in porta un pallone respinto da un non impeccabile Sommer su grande fuga di Sulemana. Dopo l’uno-due, il Ghana (che esordirà con il Portogallo) ha trovato più ordine ed è andato vicino al 3-0. Per Shaqiri (tra i più attivi) e compagni, qualche giorno per rritrovarsi. Per noi italiani, qualche riflessione in più: potevamo essere al loro posto e invece stiamo a casa a guardare…