Theo Hernandez trascina l’Al-Hilal: gol da fuoriclasse e primo posto nel girone di Champions

Theo Hernandez fa sognare l’Al-Hilal: importante rete da fuoriclasse e il primo posto nel girone di Champions League asiatica

Theo Hernandez continua a essere il protagonista assoluto dell’Al-Hilal di Simone Inzaghi, tecnico italiano approdato in Arabia Saudita dopo le esperienze vincenti con l’Inter. Il terzino sinistro francese, classe 1997 ed ex colonna del Milan, ha firmato un’altra prestazione da incorniciare nella vittoria per 3-2 contro il Nasaf, valida per la seconda giornata del Gruppo B della AFC Champions League.

Il gol realizzato da Hernandez è stato un autentico capolavoro: partito dalla propria metà campo, ha percorso oltre 60 metri palla al piede, superando in velocità e dribbling ben cinque difensori avversari, prima di concludere con un tocco preciso di sinistro che ha lasciato il portiere immobile. Una rete che ha fatto il giro del web e che conferma le straordinarie qualità atletiche e tecniche del francese.

Accanto a lui, hanno trovato la via del gol anche Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista serbo ex Lazio noto per la sua fisicità e capacità d’inserimento, e Marcos Leonardo, giovane attaccante brasiliano arrivato in estate per rinforzare il reparto offensivo.

Numeri da attaccante per un terzino

Trasferitosi a luglio dal Milan all’Al-Hilal, Hernandez ha già collezionato statistiche impressionanti: quattro gol in sei partite ufficiali con la maglia del club saudita. Un bottino che lo rende uno dei difensori più prolifici a livello internazionale e che testimonia la sua capacità di incidere non solo in fase difensiva, ma anche in quella offensiva.

Grazie a questo successo, l’Al-Hilal si porta momentaneamente in testa al Gruppo B con sei punti, consolidando una partenza perfetta nella fase a gironi della Champions asiatica.

Ritorno in nazionale?

Le prestazioni di Hernandez non stanno passando inosservate nemmeno in Francia. Il commissario tecnico Didier Deschamps, campione del mondo nel 2018 con i Bleus, potrebbe infatti inserirlo nella lista dei convocati per il prossimo raduno di ottobre. La decisione ufficiale sarà comunicata giovedì alle ore 14, ma le possibilità di rivedere il terzino con la maglia della nazionale francese appaiono sempre più concrete.

Con un rendimento così elevato, Theo Hernandez si conferma non solo come uno dei migliori terzini al mondo, ma anche come uomo chiave per le ambizioni continentali dell’Al-Hilal.