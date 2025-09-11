Thiago Alcántara torna al Barcellona: nuovo ruolo nello staff tecnico di Flick

Thiago Alcántara torna al Barcellona ma non da giocatore: ecco quale sarà il nuovo ruolo nello staff tecnico di Flick

Il Barcellona ufficializza il ritorno di Thiago Alcántara, ex centrocampista spagnolo di origini brasiliane, che ha vestito la maglia blaugrana dal 2005 al 2013. Dopo una carriera che lo ha visto protagonista con Bayern Monaco e Liverpool, Alcántara entra ora a far parte dello staff tecnico della prima squadra, guidata dal nuovo allenatore Hansi Flick, ex commissario tecnico della Germania e vincitore della Champions League con il Bayern nel 2020.

Secondo quanto riportato nella nota ufficiale del club catalano, Alcántara ha iniziato il suo primo giorno di lavoro come assistente tecnico. Il suo compito sarà quello di affiancare Flick nella preparazione tattica e negli allenamenti quotidiani, portando in dote la sua profonda conoscenza del gioco e l’esperienza maturata in oltre un decennio ai massimi livelli europei.

Il comunicato del Barça recita: “Thiago Alcántara ha iniziato oggi a lavorare sul campo come membro dello staff tecnico della prima squadra. Il suo ruolo comprenderà il supporto agli aspetti tattici e la preparazione degli allenamenti, apportando la sua esperienza e la sua visione di gioco per arricchire il lavoro quotidiano della squadra”.

Intanto, il club ha fornito aggiornamenti sulle condizioni del gruppo squadra. Dopo la pausa per le nazionali, sono rientrati diversi giocatori, tra cui Marcus Rashford (attaccante inglese), Jules Koundé (difensore francese), Raphinha (ala brasiliana), Andreas Christensen (difensore danese), Ronald Araújo (difensore uruguaiano) e Roony Bardghji (giovane talento svedese). Raphinha e Araújo, ultimi ad arrivare, hanno svolto una sessione di recupero prima di unirsi al gruppo.

Presenti anche alcuni elementi della squadra B, come Dro, Toni e Jofre. Frenkie de Jong (centrocampista olandese), Alejandro Baldé (terzino spagnolo) e Gavi (centrocampista spagnolo) si sono allenati a parte, con de Jong che ha svolto parte della seduta sull’erba, segnale positivo verso il pieno recupero.

Con l’ingresso di Alcántara nello staff e il ritorno dei nazionali, il Barcellona si prepara a riprendere la stagione con rinnovata energia e ambizione.