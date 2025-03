Thiago Motta rammaricato: «Rigore discutibile, ma meritiamo la sconfitta. Io non faccio sceneggiate, io so fare bene il mio lavoro; Yildiz? Con il senno di poi penso che...»

Thiago Motta, allenatore della Juve, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione in conferenza stampa dopo la gara contro l’Atalanta

SULLA SCONFITTA – «L’Atalanta ha meritato la vittoria. Sapevamo il livello dell’avversario, dell’idea di gioco. Abbiamo iniziato bene la partita poi dopo su questo episodio del rigore abbiamo avuto grande difficoltà nell’interpretare la partita nel modo giusto cercando di andare in avanti, sbilanciandosi anche, senza organizzazione e quindi la Dea ne ha approfittato contrattaccando, nel secondo tempo ci hanno messo in difficoltà dal secondo goal: abbiamo perso ancora di più equilibrio nonostante avessimo provato ad andare in avanti. Hanno meritato loro. Tutte le partite sono decisive, alla fine trattandosi di una squadra come la Juve tutte le partite sono fondamentali».

CAMBI – «Volevamo mantenere un forte equilibrio. Volevamo almeno equilibrare per sì arrivare in porta, ma soprattutto per concretizzarla. Nel secondo goal abbiamo avuto più difficoltà. Yildiz titolare? Con il senno di poi è sempre tutto più facile».

SCUDETTO – «Infulenza? Tutto conta. Internamente abbiamo tenuto l’equilibrio, fa parte del nostro lavoro ed è chiaro che prendiamo tutto in considerazione, ma allo stesso siamo una grande squadra come la Juve quindi è normale che ci siano queste voci. Il tifoso come la stampa ha il diritto di pensarla come vuole».

RIGORE – «Avevamo iniziato bene la partita, per me il rigore è discutibile e ha scombussolato tutto. Ci siamo sbilanciati troppo contro una squadra che ha punito ogni nostro errore. Abbiamo sbagliato in uscita dove loro ne hanno approfittato per colpire subito».

QUESTA SQUADRA VALE LA CLASSIFICA – «Alla fine i fatti dicono che siamo qui. Sicuramente i margini di miglioramento di questa squadra sono enormi, ma onestamente dopo il primo goal è stato molto di sofferenza. Siamo abbastanza dispiaciuti e ora dobbiamo ricominciare a pensare alla prossima gara».