Thiago Motta Juventus, ore caldissime: l’allenatore di rientro dal Portogallo, domani dirigerà l’allenamento alla Continassa? La situazione

Thiago Motta Juventus, ore roventi: l’allenatore oggi rientra dal Portogallo, domani sarà lui a dirigere l’allenamento alla Continassa? Le ultime

La Gazzetta dello Sport fa il punto su Thiago Motta, che di ora in ora si sta allontanando sempre di più dalla panchina della Juventus per far posto all’ex Verona e Lazio, Igor Tudor.

L’allenatore, in questi giorni di pausa delle Nazionali, ha lasciato l’Italia per rifugiarsi in Portogallo. L’allenatore, oggi sarà di rientro e domani, se non arriveranno nuove comunicazioni, dirigerà l’allenamento dei bianconeri in vista della sfida contro il Genoa in cui ha intenzione di cambiare qualcosa ma senza grandi stravolgimenti.