Thiago Silva Milan, Cassano svela il retroscena: «Era dispostoa fare da chioccia a Gabbia e chiudere un cerchio, ma Allegri ha fatto questo!»

Thiago Silva Milan, Cassano racconta a Viva El Fútbol perché il difensore brasiliano, a 41 anni, non è tornato in rossonero prima di firmare con il Porto

A 41 anni, Thiago Silva ha deciso di regalarsi un ultimo capitolo europeo salutando il Fluminense e accettando la proposta del Porto. Prima dell’approdo ai Dragões, però, si era parlato con insistenza di un possibile ritorno al Milan, ipotesi che aveva acceso l’entusiasmo di una parte consistente della tifoseria rossonera, pronta a riabbracciare uno dei simboli dello scudetto 2010/11.

A chiarire perché questa suggestione non si sia mai trasformata in realtà è stato Antonio Cassano, intervenuto a Viva El Fútbol. L’ex attaccante ha ricostruito nei dettagli il retroscena, indicando con chiarezza il responsabile dello stop definitivo all’operazione.

IL VETO DI ALLEGRI – «Ibrahimovic aveva dato al 100% l’ok per prenderlo a zero e neanche con tanti soldi per l’ingaggio. Thiago, da persona di alto livello, chiama Allegri che gli dice che sta cercando una punta. Ai tifosi del Milan voglio dire: il signor Massimiliano Allegri ha rifiutato e ha messo i cancelli a tripla mandata per il ritorno al Milan di Thiago Silva».

IL RUOLO DA CHIOCCIA E LA DELUSIONE FINALE – «Il ragazzo era disposto anche a fare da chioccia a Matteo Gabbia: poteva chiudere un cerchio, dopo essere andato via quando non voleva andare via. Voleva tornare in bianco, facendo mettere al Milan la cifra. Allegri per rispondergli no ha dovuto mandare mille messaggi. Ai tifosi del Milan voglio dire che Thiago non è arrivato soprattutto per via di Allegri, che ha messo il veto, mentre Zlatan Ibrahimović lo voleva».