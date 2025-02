Thuram svela su Messi: «Una volta sono andato a Parigi e con Leo è successo qualcosa di incredibile»

Thuram, attaccante nerazzurro, ha svelato un clamoroso retroscena con Lionel Messi, ecco cosa ha detto il francese sul rapporto con la pulce argentina

Intervistato da Cronache di Spogliatoio, Marcus Thuram, bomber dell’Inter ha voluto svelare un retroscena su Lione Messi. Ecco le dichiarazioni.

THURAM E IL RETROSCENA CON MESSI – «Quando sei bambino e tuo padre gioca a calcio, entri negli spogliatoio e vedi Ronaldinho, Henry, ma tu sei bambino, per te sono amici di tuo padre, non sono giocatori super famosi perché li vedi tutti i giorni. Anche mio padre, non lo vedo come Lilian Thuram, è mio padre. Se Messi mi dà le scarpe è un amico di mio padre che mi ha dato le scarpe. Gioco e dopo lui mi dice: ‘Tienile per la prossima volta’.

Quando sono andato a Parigi, sono andato in allenamento, ho messo le scarpe e un mio amico è impazzito: ‘Hai le scarpe di Messi’. Allora gli ho detto ‘Tienile se le vuoi’ e gliele ho date. Qualche anno dopo gli ho spiegato la storia e me le ha rimandate. Dopo certo, giocare a calcio tennis con Ronaldinho pensandoci è incredibile, ma quando ero piccolo lo facevo senza capire quello che succedeva».