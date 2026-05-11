Thuram tiene l’Inter col fiato sospeso verso la finale di Coppa Italia: come cambiano i nerazzurri e i numeri senza l’attaccante

Thuram è in dubbio per la finale di Coppa Italia tra Inter e Lazio: come cambiano i nerazzurri senza di lui e i numeri stagionali

L’avvicinamento dell’Inter alla finalissima di Coppa Italia contro la Lazio è stato scosso da una notizia che tiene in ansia l’intero popolo nerazzurro. Marcus Thuram, perno fondamentale dell’attacco di Cristian Chivu, è in forte dubbio a causa di un problema fisico accusato nelle ultime ore. Una defezione che, se confermata, costringerebbe lo staff tecnico a ridisegnare completamente la fase offensiva proprio nell’appuntamento più importante della stagione nazionale.

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I numeri dell’Inter senza Thuram: un bilancio in chiaroscuro

L’importanza del francese non è solo tattica, ma certificata dai dati. Analizzando l’andamento della squadra in sua assenza durante l’attuale annata, emerge un quadro interessante: l’Inter ha raccolto 6 vittorie e due sconfitte. Se da un lato la profondità della rosa ha permesso di sopperire alla sua mancanza in diverse occasioni, dall’altro i due stop pesano come macigni.

Le uniche partite in cui i nerazzurri sono usciti dal campo senza punti, privi del numero 9, sono state quelle contro Napoli e Milan. Questi dati suggeriscono che nei big match l’assenza della fisicità e degli strappi di Thuram diventa un fattore critico, difficile da compensare.

Assetto tattico e soluzioni alternative

Senza l’attaccante francese, Chivu perde l’uomo capace di legare il centrocampo all’attacco e di creare superiorità numerica attraverso il dribbling in velocità. La soluzione più probabile per la sfida contro la Lazio vede l’inserimento di un profilo più statico come Pio Esposito o di un attaccante più mobile come Bonny.

L’Inter dovrà puntare maggiormente sul gioco corale e sulla spinta dei quinti di centrocampo, cercando di rifornire l’area di rigore con cross rasoterra per sfruttare il senso del gol degli altri interpreti. Tuttavia, mancherà quell’elemento di imprevedibilità che Thuram garantisce nei momenti di stallo della manovra.

Obiettivo Coppa Italia: l’ultimo ostacolo

Nonostante l’incertezza, l’ambiente resta focalizzato sull’obiettivo. La Coppa Italia rappresenta un trofeo fondamentale per nobilitare una stagione vissuta con grande intensità e già arricchita dallo Scudetto. La sfida contro la Lazio si preannuncia tattica e spigolosa: recuperare Thuram, anche solo per uno spezzone di gara, sarebbe il miglior “acquisto” possibile per Chivu. In caso contrario, i nerazzurri dovranno dimostrare di aver imparato la lezione dai passi falsi nei derby e contro i partenopei, trovando nuove vie per scardinare la retroguardia avversaria e alzare il trofeo al cielo.