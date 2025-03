Thuram Inter, non è al top della condizione, ma è sempre decisivo! Firma l’1-0 e si guadagna il rigore – le pagelle

Le pagelle di Thuram nella vittoria dell’Inter contro il Feyenoord: il francese non è ancora tornato al top della condizione, ma è ancora decisivo

A mezzo servizio, non al top della condizione e nonostante questo ancora una volta decisivo: Marcus Thuram trascina l’Inter alla vittoria in Champions League contro il Feyenoord: un gol in acrobazia che sblocca il risultato prima dell’intervallo e in un momento molto delicato. Poi nella ripresa si conquista il rigore – sbagliato da Zielinski – prima di uscire. Di seguito le sue pagelle.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 7.5 – «Qui papà Lilian ha vinto un Europeo: non c’era miglior modo di ricordarlo con un gol in acrobazia e un rigore conquistato. Non al top, ma decisivo».

CORRIERE DELLO SPORT 7 – «Quel pallone, arpionato in agilità e spedito in rete come fosse un colpo di karate, apre la strada all’Inter. Fa la differenza anche giocando a mezzo servizio».

TUTTOSPORT 7 – «L’errore di Hancko dopo 11’ gli apre un’autostrada ma lui cincischia – segno, è il sospetto di chi sta in tribuna – che non sia ancora a posto. Dubbio fugato dal gol, il 15° in stagione, secondo in Champions, con un pezzo di bravura (esterno destro in acrobazia). Prima di uscire, conquista il rigore».

CORRIERE DELLA SERA 7 – «Non è al meglio e si vede. Ma la zampata d’autore dell’1-0 è pesantissima e il rigore guadagnato con una certa astuzia poteva chiudere il doppio confronto. Indispensabile».