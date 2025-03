Thuram, un altro gol per rilanciare la Juve: il francese sta crescendo nelle gerarchie – le pagelle

Le pagelle di Khephren Thuram al secondo gol consecutivo con la Juve: sblocca la partita con il Verona nel momento più delicato

In un’Allianz Stadium che fischia e mormora la Juve trova la reazione dopo il cocente ko di Coppa Italia con l’Empoli e batte il Verona, migliorando in modo sensibile la propria classifica: bianconeri a 53 punti, -3 dall’Atalanta terza e virtualmente ancora in corsa per lo Scudetto, con l’Inter a 6 lunghezze. Ieri sera sfida non facile: Montipò para quasi tutto il parabile, ma alla fine viene superato da Thuram – secondo gol consecutivo dopo quello bellissimo in Coppa Italia – e Koopemeiners. Di seguito le pagelle del francese.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 7.5 – «L’uomo più in forma della mediana gioca dall’inizio e sblocca il match con un gran destro. Alla fisicità ora ha aggiunto la “decisività”: secondo gol di fila».

CORRIERE DELLO SPORT 7 – «Titolare a furor di popolo, si divora clamorosamente il vantaggio da due passi. Poi si riscatta con l’inserimento che vale il gol che stappa la partita. Secondo gol di fila».

TUTTOSPORT 7 – «L’occasione al 14’ pt è un gol sbagliato, al netto della paratona di Montipò: con tutto il tempo di prendere la mira, lì si deve sfondare la rete. E allora il calcio gli off re un’altra chance e stavolta non sbaglia: si riscatta alla grande, anche perché nel complesso la prova è da dominatore del centrocampo».

CORRIERE DELLA SERA 7 – «Prima metà tribolata, dentro una partita di assedi e spazi ridotti, lui che è abituato ai box to box; nella seconda gli basta pescare il biglietto della lotteria, con la stoccata, arrivando a rimorchio».

LA REPUBBLICA 7.5 – «Secondo gol in due partite, toglie dal pantano la Juventus».

LA STAMPA 7.5 – «In campo quasi a furor di popolo, spreca la prima clamorosa occasione che avrebbe permesso alla Juve di vivere una serata in discesa, cresce alla distanza trovando la rete che vale 3 punti fondamentali».