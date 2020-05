Thuram, segna e si inginocchia per ricordare George Floyd – VIDEO

Bellissimo gesto da parte di Marcus Thuram. L’attaccante del Borussia Mönchengladbach dopo aver segnato il gol del momentaneo 2-0 all’Union Berlino si è inginocchiato dedicando il gol a George Floyd, il cittadino afroamericano ucciso durante un arresto a Minneapolis da un agente di polizia.

Dopo il gol, Thuram si è inginocchiato in segno di rispetto ed è rimasto per qualche secondo in solitaria riflessione.

Powerful moment here at Borussia-Park as Marcus Thuram takes the knee after scoring.@borussia_en are now two nil up just before the break.

Watch live now on HD11 📺#beINBundesliga #BMGFCU pic.twitter.com/PZQ4pBs2GP

— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) May 31, 2020