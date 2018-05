Tifosi Verona: protesta goliardica contro il caro-biglietti. Oggi all”Allianz Stadium’ in camicia e cravatta

Tifosi Verona: oggi, oltre un centinaio di supporters scaligeri hanno seguito la squadra a Torino contro la Juventus facendo sentire la loro voce contro il caro-biglietti. Se da una parte si celebrava il settimo scudetto di fila e l’addio di Gigi Buffon (oltre a quelli di Lichtsteiner e Asamoah), per la squadra gialloblù, già retrocessa in Serie B, la gara non prefiggeva più alcun obiettivo di classifica.

Per l’occasione, i tifosi gialloblù si sono presentati a Torino con un abbigliamento alquanto curioso: tutti in camicia e cravatta. L’iniziativa era stata lanciata giorni fa, col tifo organizzato veronese che aveva invitato tutti a presentarsi all”Allianz Stadium’ vestiti in modo elegante per protestare contro il prezzo del biglietto del settore ospiti: 50 euro più la prevendita.