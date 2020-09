Tonali: «Guardavo il Milan anche quando ero al Brescia» – VIDEO

Sandro Tonali, centrocampista del Milan, ha parlato ai microfoni di Milan Tv della sua nuova avventura in rossonero

Sandro Tonali, centrocampista del Milan, ha parlato ai microfoni di Milan della sua nuova avventura in rossonero. Ecco le sue dichiarazioni:

DENTRO E FUORI DAL CAMPO – «Il 90% del calcio è dentro il campo, se fai bene lì non ti serve niente. Il 10% in più è qualcosa che alcuni vogliono ma non è da tutti. Io sono un tipo tranquillo, e oggi non è il momento di pensare a cosa fare fuori dal campo».

CROTONE – «A Crotone il vento è stato molto fastidioso all’inizio, appena si può si deve verticalizzare e cerchiamo sempre di farlo il più possibile per mettere in difficoltà le altre squadre».

TIFO MILANISTA – «Adottato dal Milan? No, lo sono sempre stato. Guardavo le partite dei rossoneri anche quando giocavo nel Brescia. Una o due volte sono anche venuto a vederle dal vivo di nascosto».

KESSIE – «Kessié da sempre il 100% e non si stanca mai. Finita la partita ne potrebbe giocare un’altra senza problemi. Da compagno di reparto è più facile giocare al suo fianco perché aiuta spesso anche l’altro centrocampista».

RIO AVE – «Contro il Rio Ave vogliamo fare una prestazione importante, conosciamo l’importanza di questa partita e ci stiamo concentrando al 100% per giocare al meglio e vincere».

GRUPPO – «Il gruppo aiuta tanto anche con diversi infortuni, alcuni giocatori stanno tornando e per noi è importante avere tutti ma l’affiatamento del gruppo sopperisce alle assenze. Vincere contro il Rio Ave è importante anche in vista delle prossime gare, ci concentriamo partita per partita».