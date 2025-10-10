Tonali fa impazzire Scholes: «Lo amo, è il migliore in Premier. Persino meglio di…». Le dichiarazioni della leggenda del calcio inglese

Quando a parlare è una leggenda del centrocampo come Paul Scholes, le parole hanno un peso specifico enorme. E la sua ultima, clamorosa investitura ha un sapore tutto italiano: per l’ex bandiera del Manchester United, il miglior centrocampista della Premier League è Sandro Tonali.

Intervenuto durante un confronto nel programma The Overlap, Scholes non ha usato mezzi termini, arrivando a preferire l’italiano del Newcastle a un gigante del calcio inglese come Declan Rice, protagonista di un trasferimento da oltre 100 milioni di sterline in estate.

Scholes incorona Tonali: «Lo preferisco a Declan Rice»

La leggenda inglese ha argomentato la sua scelta con una disamina tecnica precisa, elogiando la brillantezza di Tonali e sottolineando i piccoli difetti che, a suo dire, frenano ancora Rice. «Amo Tonali al Newcastle, penso sia stato brillante. Penso che sceglierei Tonali come miglior centrocampista della Premier, anche meglio di Declan Rice. Mi piace davvero Rice, ha tutto. Solo che a volte fa troppi tocchi, cerca di essere più elegante in campo di quanto dovrebbe esserlo. Ha doti fisiche importanti, può essere un centrocampista box-to-box con tanti gol. Semplicemente non lo fa abbastanza. Preferisco Tonali…»

L’incoronazione di Scholes è un attestato di stima potentissimo, che arriva a coronamento di un avvio di stagione eccezionale per l’ex milanista. Le sue prestazioni di alto livello con la maglia del Newcastle non sono passate inosservate, come dimostrano i due assist già collezionati in nove presenze tra Premier e Champions League.

Un rendimento che gli è valso anche la conferma in Nazionale. Il CT Gennaro Gattuso, infatti, lo ha convocato per le prossime, delicate sfide di qualificazione mondiale contro Estonia e Israele. Un’ulteriore prova della crescita esponenziale di un giocatore che, secondo una delle più grandi leggende del centrocampo inglese, è già oggi il migliore di tutti.