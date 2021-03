Toni consiglia la Juventus: «Deve prendere De Jong»

Luca Toni ha consigliato un colpo di mercato alla Juventus

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Luca Toni ha analizzato così il momento vissuto dalla Juventus. Le sue dichiarazioni.

«Io andrei avanti con Andrea, non è certo l’unico colpevole. La Juve fa molta fatica in mezzo al campo, deve intervenire lì vedendo quanto può spendere e chi può vendere. Non è semplice, certo, e non si può permettere di prendere De Jong, che pure è fortissimo. La sconfitta più pesante? Quella con il Porto, non il Benevento».