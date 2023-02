Torchia: «Vi spiego come la Juventus può battere il Nantes»

Torchia, agente di Daniele Rugani, ha parlato tra gli altri argomenti anche della prossima sfida della Juventus contro il Nantes

COME LA JUVE PUO’ BATTERE IL NANTES – «Le squadre francesi spesso sono molto veloci nelle ripartenze e sfruttano molto la briosità fisica. Il Nantes non a caso ha sfruttato un contropiede per segnare, ma se avesse perso la partita di un paio di gol di scarto non ci sarebbe stato niente da ridere. Poi c’era quel rigore clamoroso: non darlo dopo averlo rivisto al Var…succedono anche queste cose! E’ vero che giovedì per la Juve è una partita importantissima e da vincere, ma deve pensare che anche il Nantes se vuole passare il turno deve cercare di vincere. Perciò i francesi dovranno allargarsi un po’ di più e aprire le loro maglie rispetto all’andata dove hanno conquistato un pari comunque importantissimo. Così la Juve può far male».

