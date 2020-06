Torino, accordo sul taglio degli ingaggi con i giocatori

Sul proprio sito ufficiale il Torino ha annunciato di aver trovato l’accordo con la squadra sul taglio degli ingaggi

Il Torino ha pubblicato il seguente comunicato stampa con cui annuncia il taglio degli ingaggi dei propri giocatori a causa del coronavirus:

«Il Torino Football Club comunica che in data odierna è stato sottoscritto l’accordo con i calciatori della prima squadra per quanto concerne gli emolumenti per la stagione 2019/20, a fronte dell’emergenza causata dal Covid 19. L’intesa prevede la rinuncia a una quota dell’ingaggio inizialmente pattuito che è stata convertita in un premio legato al raggiungimento degli obiettivi sportivi concordati tra tutte le parti. Il Torino FC desidera ringraziare tutti i professionisti che hanno condiviso e sottoscritto questa intesa, dimostrando anche in un frangente tanto delicato senso di responsabilità e unità di intenti»