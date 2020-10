Torino, agente Gojak: «Dieci presenze e sarà granata»

L’agente di Amer Gojak, nuovo trequartista del Torino, ha parlato del trasferimento del suo assistito dalla Dinamo Zagabria

L’agente di Amer Gojak, nuovo trequartista del Torino, ha parlato del trasferimento del suo assistito dalla Dinamo Zagabria.

«È felice e vedrete che sarà un giocatore importante anche per Belotti. Si è subito messo a studiare la storia del Grande Torino. Ha classe e non ha paura di niente, sarà un grande numero 10. Corre oltre 12 chilometri a partita, conditi da assist e gol. L’accordo col Torino dice che deve partecipare almeno a 10 partite e poi i granata acquisteranno l’intero cartellino. Ne hanno già pagato un po, questo è solo un dettaglio per facilitare l’accordo tra le società».