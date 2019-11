Torino, porte aperte al Filadelfia: c’è Parigini, out Zaza – VIDEO

Torino, allenamento a porte aperte al Filadelfia per la squadra di Mazzarri: davanti a 200 tifosi c’è Parigini, out Zaza

(dall’inviato al Filadelfia di Torino) – Nessun lamento dagli spalti, come accaduto la scorsa settimana all’indomani del derby perso di misura. Ma nemmeno entusiasmo in casa Toro, con circa 200 tifosi ad assistere – attenti ma silenziosi – all’allenamento a porte aperte della squadra di Walter Mazzarri.

Una squadra decisamente dimezzata, per altro: assenti i nove convocati in Nazionale, assenti anche gli infortunati Baselli, Bonifazi, Iago Falque e Zaza. Accertamenti nel pomeriggio per l’attaccante lucano, mentre il difensore dovrà tenere il gesso al braccio per un altro mese all’incirca.