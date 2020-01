Torino Atalanta: il pressing di Gasperini è soffocante per i granata

Il pressing dell’Atalanta di Gasperini ha annichilito il Torino. I granata non sono mai riusciti a consolidare il possesso

L’Atalanta di Gasperini effettua il pressing più intenso del campionato. E’ veramente difficile impostare in modo pulito contro i nerazzurri, che adottano marcature a uomo che mirano a non dare mai soluzioni di passaggio all’avversario. Chi non è abituato a giocare la palla sotto pressione può quindi trovare grandi difficoltà contro un sistema difensivo così aggressivo.

Un esempio nella slide sopra: il Torino imposta con i difensori, ma Izzo non ha soluzioni di passaggio. Ogni giocatore granata è preso da uno della Dea. L’ex Genoa è quindi costretto a lanciare lungo, sperando che Belotti vinca il duello fisico.