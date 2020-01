Torino Atalanta: l’intensità di Freuler fa la differenza a centrocampo

Anche grazie a Freuler, la pressione dell’Atalanta ha surclassato il Torino. I granata non sono riusciti a impostare da dietro

Nel secondo tempo, contro un Torino ormai inerme, l’Atalanta ha dilagato. Ma i presupposti del successo si sono costruiti in un eccezionale primo tempo, in cui con il solito pressing (fortemente orientato sull’uomo) a tutto campo la Dea ha surclassato gli avversari. L’adattata coppia Lukic-Meité ha patito le pene dell’inferno (avevano sempre tanti uomini addosso), il Toro non è mai riuscito a impostare in modo pulito dal basso, faticando a ribaltare l’azione.

Non a caso, diversi gol sono arrivati tramite recupero palla, come per esempio la transizione che ha portato al corner della rete di Gosens. Il Torino non è abituato a giocare sotto pressione. Quindi l’aggressività avversaria ha fatto la differenza: oltre all’intensità dei difensori (Toloi e Djimsiti effettuavano uscite aggressive in avanti), va segnalato il gran lavoro di Freuler e De Roon. Con 5 tackle vinti, lo sivzzero è stato il giocatore che più ha avuto successo nei contrasti.