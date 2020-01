Torino Atalanta: Toloi è aggressivo su Belotti, il Gallo fatica

In Torino-Atalanta, Belotti ha sofferto l’aggressività di Toloi. I difensori della Dea non hanno quasi fatto respirare il Gallo

Il Torino ha prodotto lo zero assoluto o quasi contro l’Atalanta, con Belotti che quindi non ha avuto modo di rendersi pericoloso. I granata non riuscivano a risalire il campo, con il pressing di Gasperini che stroncava la costruzione avversaria.

Per ricevere palla e entrare nel vivo del gioco, Belotti veniva incontro e si defilava molto. In pieno stile Gasperini, però, i terzi dell’Atalanta erano bravi e aggressivi a seguirlo. Un esempio nella slide sopra: Belotti riceve palla nella propria metà campo, ma Toloi accorcia su di lui, recupera palla e avvia una ripartenza pericolosa.