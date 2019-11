Torino, attacco girevole intorno a Belotti: tra infortuni ed il fattore Berenguer

Torino, attacco girevole intorno a Belotti: quanti assetti per Mazzarri, tra i tanti infortuni ed il fattore Berenguer

Gira rigira, il Toro ne ha fatti quattro. Rilanciandosi, con la vittoria di Brescia, dopo un prolungato periodo di appannamento. Gira e rigira soprattutto l’attacco granata, con mister Mazzarri che ha varato un assetto offensivo a partita. O quasi.

Intorno al perno fondamentale Belotti, infatti, il tecnico di San Vincenzo ha alternato moduli e uomini. Per scelta o per necessità. Come in questo momento, con Zaza e Iago costretti ai box. Come a settembre, con Verdi appena sbarcato nel pianeta granata. Ora con un tandem in attacco, ora con uno o due trequartisti a supporto. Variabili che, soprattutto da oggi, beneficeranno di un fattore in più. Il fattore Berenguer, appena rientrato a sua volta da un problema fisico e subito risolutivo al Rigamonti. Per le prossime uscite, a partire da quella contro l’Inter al ritorno dalla sosta per le Nazionali, ci sarà di certo anche lui.