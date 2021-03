Torino, Belotti e Izzo lavorano a parte ma non sono a rischio per la Sampdoria

Il Torino ha continuato la preparazione in vista del match di Serie A contro la Sampdoria: lavoro differenziato per Armando Izzo e Andrea Belotti

«Allenamento pomeridiano per il Torino al Filadelfia, in preparazione alla partita di domenica pomeriggio a Genova (calcio d’inizio ore 15) contro la Sampdoria. Davide Nicola, dopo l’attivazione muscolare, ha diretto una sessione tecnico-tattica che poi si è conclusa con una partita a ranghi misti, con campo e minutaggio ridotti. Baselli ha svolto una parte del lavoro odierno in gruppo, mentre Belotti e Izzo hanno seguito un programma differenziato. Domani mattina sessione di rifinitura cui seguiranno il pranzo e la partenza per il ritiro prepartita di Genova».