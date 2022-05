Quota 100, Belotti raggiunge un traguardo importante con il Torino

Belotti segna tre gol contro l’Empoli e raggiunge quota cento in A con la maglia del Torino: traguardo importante per il Gallo

Entra in campo nella ripresa, si presenta sul dischetto per due volte e segna una tripletta che regala tre punti al Torino contro l’Empoli: la mezz’ora da sogno di Belotti.

I tre gol gli consentono di arrivare a quota 100 gol in Serie A con la maglia del Torino. Un traguardo importante per il Gallo, sempre più decisivo per questo Torino. Sul futuro intanto aleggiano tanti dubbi. Resta o non resta? Dubbi che verranno sciolti soltanto al termine della stagione.