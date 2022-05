Torino, i giorni di Belotti: anche i tifosi provano a convincerlo

Il rinnovo di Belotti con il Torino resterà la telenovela di queste ultime settimane: ora anche i tifosi provano a convincere il Gallo

Torino e Belotti, nel mezzo un rinnovo ancora in dubbio e una telenovela destinata a sciogliersi a fine stagione.

Intanto il Gallo gioca e segna con i granata. Juric se lo coccola e gli lancia messaggi d’amore, che potrebbero anche convincerlo. Domani ci sarà il ricordo di Superga, una giornata importante per il Torino, dove e squadra e tifosi si uniranno nel ricordo del Grande Torino. Situazione in cui i tanti sostenitori potrebbero anche provare a convincere Belotti a restare ancora in granata. Lo scrive La Stampa.