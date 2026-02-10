Torino, col Bologna ancora senza Curva Maratona: motivo e comunicato – FOTO

Torino, contro il Bologna all’Olimpico Grande Torino non ci sarà ancora una volta la Curva Maratona, ecco motivo e comunicato

«Non è disinteresse. Non è abbandono». È un segnale. Inizia così il comunicato diramato dai Gruppi Organizzati della Curva Maratona ieri sera, lunedì 9 febbraio, poco prima delle 23. Il messaggio è chiaro e lo si intuisce leggendo le poche righe bianche stampate sul depliant con sfondo granata: il cuore pulsante dei tifosi del Torino non prenderà parte alla prossima gara casalinga di campionato, in programma domenica 15 febbraio contro il Bologna.

Non si tratta di una misura inedita o di una novità assoluta, anzi. La Maratona aveva già presentato la stessa iniziativa in occasione dell’ultima partita disputata tra le mura amiche contro il Lecce (e vinta dal Torino per 1-0). Un’azione che aveva poi coinvolto anche lo spicchio suo dirimpettaio: la Curva Primavera, anch’essa rimasta deserta durante lo stesso incontro. Il motivo di un tale gesto è chiaro, quasi lapalissiano. Ovvero far sentire (attraverso il paradosso del silenzio) il proprio dissenso verso la società guidata dal patron Urbano Cairo, e se vogliamo anche verso una squadra reduce da una prima metà di campionato evidentemente non all’altezza delle aspettative.

Vediamo quindi il prosieguo del comunicato, mentre gli stessi gruppi annunciano che – il giorno della partita – si ritroveranno nel “chiosco” che trova ubicazione nel piazzale antistante alla Curva. «Anche per la partita contro il Bologna, la Curva Maratona ha deciso di continuare a non essere presente. Una scelta che va anche contro i nostri ideali, perché noi la Curva non la lasciamo mai, ma che continua a essere necessaria per difendere il Torino. O si cammina tutti nella stessa direzione, o questo segnale perde forza. La Curva che manca parla più di qualsiasi coro. Quello che dirà domenica è semplice: così non va più. La Maratona seguirà e sosterrà la squadra in trasferta. Per quanto riguarda le partite in casa, invece, fino a nuova comunicazione manterremo questa linea e ci ritroveremo davanti al chiosco sotto la Curva».