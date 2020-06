Torino, ecco Bonaventura: intesa verbale tra calciatore e club

Torino, Atalanta e Roma si allontanano dalla corsa per Jack Bonaventura che ha un’intesa verbale con i granata

L’accordo verbale è già stato trovato: il Torino ha chiamato Bonaventura e il calciatore del Milan ha detto si. Per far si che però l’affare si concluda c’è la necessità che si realizzino due condizioni: la prima è la conclusione della stagione, e la seconda è che il Torino non retroceda.

Come riporta Tuttosport infatti nel caso in cui la squadra di Cairo dovesse retrocedere non ci sarebbero i margini per far si che Bonaventura si trasferisca. Il giocatore arriverebbe comunque e a parametro zero.