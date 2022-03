Torino, Bremer potrebbe rimanere in Serie A: una big fa sul serio

Una big fa sul serio per il difensore del Torino: tutte le novità sul brasiliano Bremer, che fa gola ai top club di Serie A e non solo

In vista della prossima sessione di mercato, Bremer è uno dei giocatori destinati a far parlare molto di sé. Il calciatore, grazie alle ultime buone prestazioni con la maglia del Torino, dovrebbe cambiare casacca in estate.

Bremer è da tempo nel mirino della Juventus, ma i bianconeri non sarebbero l’unico club interessato: sulle tracce del brasiliano, infatti, c’è anche l’Inter, desiderosa di rinforzare la propria retroguardia. A riportarlo è Fabrizio Romano.