Torino, brutte notizie per i granata? La scelta su Coco è ormai presa, cosa può succedere

Torino, non arrivano belle notizie per i granata di Baroni? La decisione su Coco è ormai presa, ecco cosa può sta succedendo

Brutte notizie per il Torino: Saul Coco è stato convocato dalla Guinea Equatoriale per la prossima Coppa d’Africa, in programma dal 21 dicembre. Il difensore sarà disponibile per le gare contro Milan e Cremonese (13 dicembre), ma poi salterà sicuramente le sfide con Sassuolo e Cagliari, e la sua assenza potrebbe prolungarsi a seconda del cammino della sua nazionale.



Secondo Tuttosport, potrebbe non essere l’unico granata a partire: si attende la lista del Marocco, paese ospitante, con Masina in forte odore di convocazione dopo le recenti chiamate. Queste potenziali assenze rendono ancora più urgente il recupero di Ismajli. Il difensore albanese, fermo per un problema muscolare che gli ha fatto saltare Como e Lecce, prosegue il lavoro personalizzato. La sua presenza contro il Milan, anche solo in panchina, rimane in forte dubbio.



A parte anche Simeone, ancora alle prese con l’infortunio rimediato in nazionale. Buone notizie invece da Njie, Biraghi e Ilic: i primi due hanno smaltito l’influenza, mentre il centrocampista serbo è rientrato in gruppo dopo l’infortunio subito con la propria nazionale e si candida per una maglia da titolare contro il Milan, dopo le buone prove fornite prima dello stop. Baroni dovrà fare i conti con queste defezioni e valutare le condizioni dei rientranti per preparare al meglio la delicata sfida contro i rossoneri.

LEGGI ANCHE – Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

