Torino, Cairo amaro: «Sconfitta troppo brutta per essere vera. Le assenze? Ecco cosa ne penso»

Torino, Urbano Cairo mastica amaro dopo la sconfitta con il Como, il patron granata interviene così con i giornalisti ai margini del match

Quando lascia la sua postazione sky box allo Stadio Olimpico Grande Torino per recarsi nel parcheggio dell’impianto e salire sull’Audi dai vetri oscurati la delusione gliela si legge in volto. Parliamo, naturalmente, di Urbano Cairo; costernato, amareggiato (e forse persino sorpreso) ai margini dell’incontro con il Como. D’altronde in pochi si sarebbero aspettati un parziale simile alla vigilia del match valido per la dodicesima giornata di Serie A. Il punteggio quasi tennistico (1-5 per i lariani) annichilisce l’entusiasmo figlio delle ultime partite e ridimensiona le ambizioni della stagione granata. «Incredibile» commenta secco il presidente sul secondo tempo, quando i piemontesi staccano la spina e vengono travolti dai lariani. «Sono veramente dispiaciuto» aggiunge. E non potrebbe essere altrimenti.

L’intervista di Urbano Cairo dopo Torino Como:

Presidente Cairo, un commento su Torino Como:

«Partita troppo brutta per essere vera. Primo tempo abbiamo tenuto bene, abbiamo fatto anche molti contropiedi, molte transizioni. Nel secondo tempo incredibile. Hai fatto sei partite di alto livello contro Napoli, la Juve nel derby, Roma, Bologna… e poi fai una partita così. Mancavano alcuni giocatori importanti. Mancava Simeone, mancava Adams, Coco, Ismajli, rispetto al derby ne mancavano 4. Sono dispiaciutissimo, veramente…»

Calcionews24: è evidente che a questa squadra servano rinforzi, state già pensando a gennaio?

«Noi dobbiamo dobbiamo pensare a tutto. Intanto abbiamo davanti ancora tante partite, quindi dovremo fare bene le partite che mancano da qui a gennaio. Poi faremo tutte le considerazioni. Se opportuno interverremo sul mercato».

Un commento sulla crescita del Como?

«Sicuramente il Como ha investito cifre piuttosto importanti. Ho letto 300 milioni, quindi cifre notevolissime. Hanno buoni giocatori, poi al Toro di oggi mancavano alcuni giocatori importanti. Rispetto all derby con la Juve ne mancavano 4 importanti. Al Como uno, Diao. Diciamo che il Como è un’ottima squadra però il Toro oggi non è stato quello contro il derby. Però non ci sono scusanti. Sono veramente dispiaciuto, secondo tempo troppo brutto!»

E’ anche brutto vedere i tifosi abbandonare lo stadio prima della fine

«No no, ci mancherebbe: dobbiamo ripartire»

Calcionews24: parlerà alla squadra?

«Ma… ha già parlato il mister. Non c’è bisogno che parli io, andrò a trovarli in settimana»

