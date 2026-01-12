Torino, la Chapecoense omaggia gli Invincibili: la nuova maglia – FOTO

La Chapecoense omaggia gli Invincibili del Grande Torino, ecco la nuova e bellissima maglia a tinte granata del club brasiliano

Circa 10.000 chilometri dividono Torino e Chapecó, molti meno però, quando si considera il legame a tinte calcistiche che lega indissolubilmente il capoluogo piemontese con la città brasiliana. Questa connessione si è tradotta nel tempo in una cooperazione costante tra le due società – il Torino e la Chapecoense – che ha portato a diverse iniziative comuni e omaggi reciproci.

Le ragioni di tale rapporto risiedono in una comune e tragica eredità storica. Entrambi i club sono stati colpiti da tragici disastri aerei che hanno riscritto profondamente la propria storia, azzerando intere generazioni di campioni. Il Torino nel 1949, con la tragedia di Superga, la Chapecoense nel 2016, nell’incidente di Medellín. Da quest’ultimo evento, la scuderia granata è stata tra quelle più attive nel fornire supporto istituzionale e simbolico alla controparte. Come la disputa di partite ufficiali con una maglia verde in onore della formazione sudamericana.

L’ultimo atto di questa collaborazione si è consumato poche ore or sono. Tramite un messaggio sui propri account social ufficiali la Chapecoense ha ufficializzato che la nuova maglia dei portieri sarà un omaggio diretto al Torino, integrando l’identità cromatica del club italiano nel proprio kit tecnico. «Tra Chapecó e Torino, la storia ci unisce. La nuova maglia dei portieri della Chapecoense per la stagione 2026 è un tributo al Torino, portando in ogni dettaglio i colori, la memoria e il rispetto verso un club che è diventato un fratello – recita il post – Più che una divisa, è un simbolo di solidarietà, di valori condivisi e della certezza che il calcio costruisce anche legami che il tempo non cancellerà mai. PER SEMPRE AMICI».

