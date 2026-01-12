Calciomercato Torino, si riapre la pista Prati: il centrocampista del Cagliari torna un obiettivo concreto

Calciomercato Torino, obiettivo Prati sempre più caldo: il club valuta un nuovo affondo per il gioiello del Cagliari

Mentre il Cagliari è concentrato esclusivamente sulla sfida di oggi contro il Genoa a Marassi, il mercato continua a muoversi sullo sfondo con indiscrezioni che attirano l’attenzione. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Torino è tornato a interessarsi con decisione a Matteo Prati, centrocampista classe 2003 dei rossoblù. Un ritorno di fiamma che non sorprende: i granata seguono il giocatore già dalla scorsa primavera.

Il precedente interesse del Torino

Già nella passata stagione Prati era finito nei radar del club piemontese. L’allora direttore tecnico Davide Vagnati lo aveva individuato come possibile erede di Ricci, uno dei cardini del centrocampo granata. Le strategie di mercato successive portarono però il Torino su altre piste, facendo sfumare l’operazione. Oggi, a distanza di mesi, l’interesse sembra essersi riacceso, complice anche un episodio recente che ha lasciato il segno.

Il gol al Grande Torino e il nuovo scenario

Nella sfida disputata poche settimane fa allo stadio Grande Torino, Prati ha infatti realizzato uno dei due gol che hanno permesso alla squadra di Fabio Pisacane di conquistare una vittoria preziosa. Una rete che non è passata inosservata alla dirigenza granata, contribuendo a riaprire valutazioni e riflessioni sul suo profilo. A rendere il tutto ancora più interessante c’è anche un aspetto regolamentare: a 22 anni, Prati non occuperebbe alcuno slot in lista, un vantaggio non da poco per chi deve gestire una rosa numericamente ampia.

Perché Prati piace e cosa serve al Torino

Il centrocampista del Cagliari rappresenta dunque un’opportunità intrigante sia dal punto di vista tecnico sia da quello burocratico. Tuttavia, prima di poter tentare un affondo concreto, il Torino dovrà necessariamente intervenire sul fronte delle uscite. La rosa granata ha bisogno di essere alleggerita per poter aprire spazio a nuovi innesti. Solo allora l’interesse per Prati potrà trasformarsi in una vera trattativa.

