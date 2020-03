Torino, chiudono anche il Granata Store e l’e-commerce

Torino, lo stop in tempo di coronavirus coinvolge tutti i settori del club: chiudono anche il Granata Store e l’e-commerce

Lo stop, in tempo di coronavirus, coinvolge tutti i settori di una società. Come dimostra il caso del Torino, club la cui attività – dalla prima squadra alla Scuola Calcio, passando per il settore femminile – è stata sospesa.

Ma lo stop imposto dall’emergenza sanitaria non si limita, logicamente, al solo campo. Nella giornata di ieri, infatti, il club ha annunciato la chiusura temporanea del Granata Store e dell’e-commerce online.