Torino, due giovani granata convocati in Nazionale Under 15: Ciammaglichella e Serra chiamati dal ct Panico

Buone notizie per Andrea Fabbrini, responsabile del vivaio del Torino. Il tecnico federale Patrizia Panico, infatti, ha convocato due giovani granata in Nazionale Under 15.

Aaron Ciammaglichella e Nicolò Serra, così, prenderanno parte alla gara amichevole tra Serbia ed Italia, in programma a Belgrado il prossimo 27 febbraio.