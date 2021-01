Torino e Sampdoria aspettano una risposta: Bonazzoli nicchia sul Crotone

Il futuro di Federico Bonazzoli è nelle sue mani: chiuso al Torino, che vuole interrompere il prestito, e anche alla Sampdoria, dove l’attacco è al completo

Il futuro di Federico Bonazzoli è nelle sue mani. L’attaccante non sembra rientrare nei piani del nuovo tecnico Davide Nicola e il Torino vorrebbe interrompere anticipatamente il prestito con la Sampdoria.

Il club doriano da parte sua non ha interesse a riprendersi in rosa Bonazzoli, l’attacco – con l’arrivo di Ernesto Torregrossa – è oltremodo al completo e va trovata una soluzione. Entrambe le società sono al corrente dell’interesse del Crotone per l’attaccante, ma si aspetta una risposta da Bonazzoli come riporta il Secolo XIX.