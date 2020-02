Il nuovo allenatore Moreno Longo ha subito riacceso l’amore del popolo granata. Contro la Sampdoria in 20.000 per sostenere la squadra

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi ha analizzato anche le parole del tecnico, che vuole assolutamente dare una svolta ad una squadra in crisi. Con un pubblico simile sarà più facile cancellare il momento no.