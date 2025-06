Torino, ufficiale l’esonero di Paolo Vanoli: il comunicato del club granata – FOTO 

Torino, ufficiale l’esonero di Paolo Vanoli dal club granata, ecco la nota della società di Via Viotti, il messaggio per l’ex tecnico

Ora è ufficialmente finita. Tramite un comunicato apparso sui propri portali il Torino Fc ha reso noto l’esonero di Paolo Vanoli. Dopo una sola stagione l’ex tecnico di Venezia e Spartak Mosca saluta l’ombra della Mole insieme al suo staff. Decisivo, in tal senso, un finale di stagione ritenuto dal club di Via Viotti evidentemente non all’altezza delle aspettative ed un rapporto con il presidente Urbano Cairo che (soprattutto negli ultimi mesi appunto) aveva palesato alcune crepe. Ecco il messaggio d’addio, imminente invece quello relativo all’arrivo del successore Marco Baroni:

TORINO – «Il Torino Football Club e il tecnico Paolo Vanoli non proseguiranno insieme nel prossimo campionato. La Società desidera ringraziare Vanoli e il suo gruppo di lavoro per l’impegno e la dedizione dimostrati in questa stagione in granata e augura loro il meglio nel prossimo futuro»