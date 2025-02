Torino Genoa: cronaca, sintesi, moviola e diretta LIVE

Allo Stadio Olimpico Grande Torino il match valido per la 24ª giornata di Serie A Torino Genoa: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE

(Lorenzo Bosca – Inviato allo Stadio Olimpico Grande Torino). Ci siamo, un altro appuntamento del calendario di Serie A – arrivato alla sua apparizionione numero 24 – sta per andare in scena. Tra le mura dello Stadio Olimpico Grande Torino si sfidano Torino e Genoa, due squadre separate da appena una lunghezza in campionato (27 per i granata, 26 per i liguri) e alla disperata ricerca di punti per allontanarsi dalla zona calda della classifica.

Lo sanno bene Paolo Vanoli e Patrick Vieira, che questa sera davanti ad oltre 20mila spettatori si daranno battaglia nel tentativo di agguantare la vittoria finale. Non ci resta che aspettare il calcio d’inizio del Signor Feliciani: appuntamento alle 20e45. Vediamo quindi cronaca, sintesi e diretta LIVE di Torino Genoa.

TORINO GENOA LIVE 0-0

La diretta testuale della partita inizierà alle 20e45

TORINO GENOA LIVE 0-0

Formazioni ufficiali:

In attesa delle formazioni ufficiali

Arbitro della gara: Ermanno Feliciani