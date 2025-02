Torino, Gazzetta certa: «Col Genoa manca un rigore, ecco cos’è successo». E per Feliciani spunta quel voto in pagella

Torino, non ci sono dubbi per l’operato dell’arbitro Feliciani in edicola, ecco la valutazione della Rosea e cosa è successo contro il Genoa

La partita andata in scena ieri sera tra Torino e Genoa si è accesa – quasi paradossalmente – solamente ad un minuto dalla fine. Vale a dire quando (intorno al quarto giro d’orologio dopo il novantesimo) i padroni di casa hanno lamentato un presunto rigore non assegnato dall’arbitro Feliciani. Questa mattina La Gazzetta dello Sport ha analizzato la situazione inerente alla gara di Serie A, spiegando quanto accaduto e affidando al fischietto un quattro in pagella. Ecco un breve estratto del più lungo pensiero della Rosea.

TORINO GENOA PRESUNTO RIGORE – «Al 16’pt, niente rigore per contatto Adams-Vasquez. Al 30’ st,doppio giallo a Ricci e Messias anche se è il genoano a iniziare. A un minuto dalla fine, doppio episodio in area: Matturro su Adams, un primo affossamento c’è; è poi evidente la trattenuta reiterata di Sabelli su Sanabria nel prosieguo della stessa azione. Maglia tirata in maniera chiara. E’ rigore. Feliciani e Di Paolo assenti».

FELICIANI – «Il crollo avviene a un minuto dal traguardo: già il duello in area Matturro-Adams non è pulitissimo, ma la maglia di Sanabria che si allunga senza permettergli di raggiungere il pallone è palese, ancor più perché la trattenuta di Sabelli è continuata. E lì, eclissi totale: dell’arbitro ma anche del Var Di Paolo»

