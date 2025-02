Cairo: «Rigore non dato al Torino, Ilic? Succede...» - VIDEO

Urbano Cairo alza la voce, così il patron granata ha commentato Torino Genoa, dal rigore mancato ai piemontesi alla situazione Ilic

(Lorenzo Bosca – Inviato allo Stadio Olimpico Grande Torino) Urbano Cairo non ci sta. Il patron del Torino è intervenuto ai margini della sfida contro il Genoa, pareggiata dai ragazzi di Paolo Vanoli per 1-1. L’imprenditore alessandrino ha lamentato il mancato rigore dato ai piemontesi nel finale, prima di spiegare la situazione Ilic (in stallo il suo passaggio allo Spartak) e dirsi ‘contento’ per l’esordio di Biraghi e Casadei. Le sue parole nel video esclusivo di CalcioNews24 ai margini della gara valida per la giornata numero 24 di SerieA.

CAIRO SUL RIGORE NON DATO AL TORINO – «Rigore netto, una decisione incredibile, ho visto rigori molto meno evidenti dati, veramente male l’arbitro in quel frangente. Il primo magari non era rigore, ma sul secondo si vedeva la maglia di Sanabria tirata. Veramente malissimo».

CASADEI E BIRAGHI – «Ho visto bene sia lui sia Biraghi, hanno dato un contributo importante».

ILIC – «Sì, c’è qualche difficoltà. Ora vediamo cosa succede. Se sono ottimista? Non lo so, vediamo. Se il ragazzo rimane con noi siamo felici…»