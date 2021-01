Torino, Giampaolo chiude a Krunic: «È forte, ma non arriverà»

Marco Giampaolo ha chiuso la porta all’ipotetico arrivo al Torino di Rade Krunic

Marco Giampaolo, allenatore del Torino, in conferenza stampa ha chiuso le porte all’ipotetico arrivo in granata del centrocampista del Milan Rade Krunic.

«Innanzitutto auguri di pronta guarigione dal Covid. È un calciatore che ho allenato all’Empoli, poi l’ho ritrovato al Milan ma non l’ho mai allenato di fatto perché era reduce da infortuni. E’ migliorato perché le esperienze ti fanno migliorare e quando approdi in una grande squadra accresci il tuo livello di autostima. È forte, con qualità, ma non verrà a giocare al Torino».