Torino, gli appuntamenti del settore giovanile granata nel week-end: gli impegni in campo dall’Under 18 all’Under 14

Week-end ricco di impegni, oltre alla Primavera che scenderà in campo domenica alle ore 12 contro il Genoa al Filadelfia, per il settore giovanile del Torino. In campo dall’Under 18 all’Under 14.

L’Under 18 di Massimiliano Capriolo sarà impegnata domenica alle ore 12 in casa della Fiorentina fanalino di coda del campionato, mentre l’Under 17 di Franco Semioli ospiterà alle 15 al Da Vinci di Grugliasco la Virtus Entella. Under 16 di Christian Fioratti e Under 15 di Andrea Menghini di scena a Livorno, mentre l’Under 14 di Andrea Fabio De Martini sfiderà la Pro Vercelli in un derby tutto piemontese.