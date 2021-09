Torino, il punto sugli infortunati: affaticamento muscolare per Pjaca

Il Torino ha pubblicato il report dell’allenamento odierno. Ecco il punto sull’infermeria granata

Ripresa della preparazione per il Torino con un allenamento mattutino al Filadelfia. Dopo l’analisi tattica al video, Ivan Juric ha diretto una sessione tecnica con esercitazioni a tema e movimenti sul possesso palla.

In gruppo Verdi, programma differenziato per Pjaca (lieve affaticamento muscolare), terapie per Praet. Ancora training individuale per Belotti (palestra, poi lavoro metabolico), Izzo (lavoro tra campo e palestra) e Zaza (esercizi sulla tecnica, più lavoro metabolico). Domani in calendario una seduta di allenamento in preparazione alla partita di campionato contro la Lazio, giovedì 23 settembre.