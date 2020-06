Torino, infortunio Meité: problema muscolare per il granata

Il Torino perde pezzi. Infortunio per Meitè: il centrocampista granata ha riportato un affaticamento muscolare

Allenamento mattutino al Filadelfia per il Torino FC con esercitazioni sul possesso palla e partite a tema. Ancora programma personalizzato per Ansaldi; per quanto concerne Meité, il centrocampista ha lavorato a parte a causa di un affaticamento muscolare. Domani in calendario una seduta di allenamento mattutina.