Torino, occhi su Boloca del Frosinone: le ultime

Il Torino mette gli occhi sulla Serie B per rinforzarsi: dal Frosinone potrebbe arrivare Boloca seguito da Vagnati

Il Torino sta monitorando il mercato anche della Serie B con diversi talenti seguiti dal direttore sportivo Vagnati.

Gli occhi dei granata sono puntati sul Frosinone, che dopo l’affare saltato a gennaio con Gatti, potrebbe provare ad imbastire una trattativa per Boloca. Il centrocampista ha disputato una buona stagione e fino a qualche anno fa giocava in Serie D. Potrebbe essere lui un colpo a sorpresa per il Torino. Lo scrive Tuttosport.