Torino, Juric e Ricci in coro: «Possiamo dare fastidio all’Inter»

Ivan Juric e Samuele Ricci del Torino, hanno parlato ai microfoni di Torino Channel in vista della partita contro l’Inter. Le loro parole:

JURIC – «Inter grande squadra di grandi campioni, che possono colpire in ogni momento. Spero di proseguire sull’onda delle ultime prestazioni. Risultati a parte, analizzando i dati abbiamo fatto bene, ora dobbiamo cercare di vincere e di fare bene».

RICCI – «Serve un passo in più per i tifosi: in casa c’è sempre stato grande tifo, sono rimasto stupito dall’ambiente dentro e fuori dal campo. Come calciatore sento la loro vicinanza, ora ci aspetta partita che non sarà facile perché l’Inter è forte ma possiamo dare loro filo da torcere».