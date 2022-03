Torino, le mosse di Juric in vista dell’Inter: Rodriguez e Pobega la gabbia per la mediana

L’allenatore del Torino Juric studia un modo per fermare l’Inter di Simone Inzaghi

Domenica sera, il Torino ospiterà l’Inter. Juric va a caccia di un risultato positivo e per farla è a lavoro per studiare le giuste tattiche per fermare la squadra di Simone Inzaghi. Tra queste ci sarebbe una gabbia per bloccare la mediana nerazzurra.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, il tecnico granata è pronto a istruire alla perfezione Ricardo Rodriguez e Tommaso Pobega. Il primo dovrà “mettere la museruola” a Barella, mentre il secondo dovrà bloccare l’impostazione di Brozovic. Due compiti fondamentali per fermare l’Inter.