Torino, Kapuadi si avvicina: cosa manca per chiudere e perchè Cairo e Petrachi puntano su di lui

Torino, Steve Kapuadi è sempre più vicino a vestire il granata, vediamo cosa manca per chiudere e come mai Cairo e Petrachi puntano su di lui

È un’atmosfera carica di tensione quella che si respira tra le mura del Filadelfia. Nel centro sportivo incastonato tra l’omonima via e Via Spano il Torino ha iniziato un ritiro blindato per preparare la sfida in arrivo domenica con il Lecce. Una decisione arrivata come conseguenza del pesante 6-0 subito al Sinigaglia di Como, la quarta sconfitta consecutiva per i ragazzi di Marco Baroni, ora pericolosamente vicini alla zona retrocessione. C’è poi un altro campo dove il Toro è chiamato a dare risposte importanti: quello del calciomercato. Lì il direttore sportivo Gianluca Petrachi è impegnato a tessere le trame delle possibili trattative in entrata.

Ed è proprio a tal proposito che il nome di Steve Kapuadi è balzato – nelle ultime ore – prepotentemente in cima alla lista dei desideri dei piemontesi. Il centrale mancino del Legia Varsavia non è un volto nuovo: già nell’ottobre scorso l’ex ds Vagnati si era mosso personalmente per visionarlo in Polonia, e oggi quel lavoro di scouting potrebbe paradossalmente tornare utile. Come riportato da ToroZone la richiesta del club polacco si aggirerebbe intorno ai 4 milioni di euro e il Torino, che ha assoluta necessità di un difensore di piede sinistro, sta spingendo sull’acceleratore per chiudere l’affare già nelle prossime battute.

Kapuadi rappresenta il profilo più che discreto per fisicità ed esperienza, al punto da superare nelle gerarchie le altre opzioni come Ranieri della Fiorentina, che appare – giorno dopo giorno – sempre più defilato. Mentre il giovane brasiliano Tchoca ha già svolto le visite mediche e Coco ha blindato il suo futuro con il rinnovo, Petrachi cerca l’affondo finale per il congolese, considerato il tassello mancante per ridare solidità a un reparto parso decisamente in difficoltà in questo avvio di campionato. A 5 giorni dalla fine del calciomercato e con (tanti) nodi ancora da sciogliere non c’è più tempo da perdere.

