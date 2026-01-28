Torino, Cairo alla mostra su Meroni: «Grande emozione vedere le sue maglie. Leggendaria ala, era il mio idolo da bambino»

Torino, il patron del club Urbano Cairo ha visitato la mostra dedicata a Gigi Meroni, ex giocatore di Como e Toro, nonché poliedrico artista fuori dal campo

Le bandiere con la sua effigie sventolavano contemporaneamente nelle due curve avversarie durante Como Torino sabato al Sinigaglia. Un fatto (probabilmente) unico nella storia del calcio in Italia. Quel volto inconfondibile con i capelli lunghi e lo stile anticonformista – in un vessillo dipinto in azzurro mentre nell’altro in granata – appartiene a Gigi Meroni. La ‘Farfalla’ venuta a mancare nel 1967 proprio dopo aver militato nel Como e nel Torino (con il passaggio al Genoa nel mezzo). A lui è dedicata la mostra temporanea “Gigi Meroni – Il calciatore artista” ospitata al Museo della Seta di Como. Un’esposizione che ripercorre vita e opere di Meroni dentro e fuori dal campo e che, come riporta La Gazzetta dello Sport, ieri ha ricevuto la visita del patron del Torino Urbano Cairo.

«È stata una grande emozione vedere le maglie di Gigi Meroni, quella numero 7 granata in particolare. Così come mi ha emozionato ritrovare la sua foto da giocatore e la triste notizia della sua morte su “La Notte”, il giornale che leggevo anch’io» – le parole di Cairo riportate da La Rosea questa mattina in edicola – «Gigi Meroni, leggendaria ala destra del Toro, era il mio idolo da bambino, anche perché giocavo nel suo ruolo, e quando mia mamma mi svegliò quella mattina e mi diede la notizia della sua morte fu un grande dolore. Complimenti al Museo della Seta che ha organizzato questa mostra piena di ricordi di Gigi Meroni».

